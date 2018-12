Medico aggredito a Crotone, Cisl: "Garantire sicurezza operatori sanitari"

Un medico dell'ospedale civile "San Giovanni di Dio" di Crotone è stata aggredita e ferita, mentre stava lasciando il presidio al termine del turno di lavoro, da un cittadino che l'ha colpita al collo con un cacciavite. La professionista, che presta servizio nel reparto di Medicina, è stata ricoverata nello stesso ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita

A dare la notizia sono il segretario generale della Ust Cisl Magna Graecia, Francesco Mingrone e il segretario della Fp Cisl Luigi Tallarico che, in una nota, hanno inteso esprime solidarietà alla dott.ssa Maria Calindro, vittima dell'aggressione di un uomo che l'accusava di aver causato il decesso della madre.

"Non è possibile che sul personale sanitario – si legge nella nota - vengano scaricate inefficienze e carenze fino al punto di arrivare a fatti così incresciosi come quello verificatesi a Crotone. La sanità calabrese vive, da ormai troppo tempo, difficoltà molto serie. In più occasioni abbiamo sollecitato un'azione più incisiva da parte degli organi politici affinché vengano sanate le situazioni di disagio che si registrano in molte strutture della nostra terra e, in generale, nel sistema sanitario. Troppo spesso serpeggia nei cittadini il sentore che sia venuto meno il valore universale del sistema sanitario contaminato dall'economia e dalla politica. Occorre, quindi, intervenire a tutti i livelli. Occorre dare risposte ai cittadini e mettere gli operatori del settore di lavorare in un contesto di serenità e tranquillità. E soprattutto sicurezza".