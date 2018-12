Espulsione migranti dal Cara di Isola Capo Rizzuto, Sculco: "Esito pericoloso della semplificazione politica"

"Gli episodi di abbandono dei migranti inclusi bambini che da Isola Capo Rizzuto a tante altre parti d'Italia si stanno registrano, sono l'esito pericoloso della semplificazione politica e culturale di un fenomeno mondiale come le migrazioni che avrebbe bisogno di strategie serie, approfondite e condivise e di una responsabilità, nelle fasi di accoglienza e integrazione, che al momento è del tutto evaporata". E'la riflessione della consigliera regionale di Calabria in Rete Flora Sculco, che aggiung: "Ma ciò che è gravissimo, aldilà del pessimo decreto sicurezza e delle dispute tecniche nei talk show su Sprar e protezione umanitaria, è che si sta modificando lo sguardo dei cittadini sull'altro: l'immigrato, il diverso da noi. Stanno passando, a causa della crisi economica che colpisce indistintamente ogni strato sociale e che in questa congiuntura si sta fortemente acuendo, messaggi di segno razzista e xenofobo che rischiano di cacciare l'Italia in un vicolo cieco e che dovrebbero preoccupare tutti coloro che hanno a cuore, prima che le sorti della maggioranza o la rifondazione di un'opposizione liberaldemocratica, i principi fondamentali della Carta costituzionale".

Dettagli Creato Domenica, 02 Dicembre 2018 15:50