Espulsione migranti dal Cara di Isola Capo Rizzuto, Magorno (Pd): "Prefetto valuti implicazioni"

"Dopo l'esplusione dal Cara di Isola capo Rizzuto di migranti dotati di permessi umanitari, alcuni dei quali minori, donne in gravidanza e persone con problemi di salute ho chiesto al prefetto di Crotone di valutare tutte le implicazioni del caso: non è consentito che nuclei familiari, bambini di pochi mesi e persone fragili siano letteralmente buttate sulla strada.



Risulta evidente che il decreto Sicurezza non possa reggere un giorno di più, da qui la mia sollecitazione al prefetto di Crotone: perché non c'è norma di diritto che consenta di mettere a rischio vite umane, non c'è Salvini che tenga di fronte a bambini, a donne e malati sottratti a un riparo sicuro". Lo afferma in una nota Ernesto Magorno, Senatore Pd