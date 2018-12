Bausone (PD) “Al Cara di Isola Capo Rizzuto i risultati delle leggi inumane della Lega”

"Non serve rimarcarlo, ciò che è accaduto alle 24 persone migranti con permesso umanitario del Cara di Isola è tristemente noto, nonché altrettanto tristemente previsto e annunciato alla luce di quello che viene chiamato "Decreto Salvini". Persone che si sono ritrovate a manifestare per la loro vita, cosa che diventerebbe reato se la legge di conversione del Decreto in discussione in Parlamento confermerà l'articolo 23 che reintroduce il reato di "blocco stradale", anche a seguito di assembramento. Una normativa mirata ad evitare che si alzi la testa di fronte a tanta inumanità.

E il (quasi ex) senatore calabrese questi meriti se la vuole intestare tutti mettendoci la faccia. Ma mentre lui gioisce degli effetti delle scellerate norme emanate dal suo Governo e peggiorate dalla sua maggioranza parlamentare, il nostro pensiero va, invece, alla bambina di cinque mesi che con i genitori si sono visti negare l'accoglienza al pari di quattro donne vittime di tratta e sfruttamento.

Questo rappresenta solo l'inizio dello smantellamento del sistema SPRAR, deipercorsi di integrazione reale ed efficace in piccole accoglienze e di rifugio diffuso. Si sta ergendo, insomma, un muro di fronte alle esigenze di tutela dei diritti delle persone migranti, i cui costi economici e sociali sono riversati interamente sugli enti locali.

I costi del "Decreto Salvini" a carico dei servizi sociali e sanitari dei Comuni secondo l'Anci sono pari a 280 milioni di euro, non poca cosa se si pensa che tali enti sono già incatenati con vincoli di bilancio e poco margine di spesa.

Per questo è importante dar concreto seguito all'allarme che molti enti e associazioni crotonesi, tra cui Arci, Legacoop, i Sentinelli hanno lanciato il mese scorso proprio sugli effetti del Decreto 113/2018 targato Lega.

La proposta di ActionAid nazionale di far approvare dai consigli comunali appositi ordini del giorno che sollecitino i parlamentari del territorio di riferimento a proporre modifiche sostanziali ed emendamenti in sede di conversione del Decreto in Parlamento, è una via istituzionale dovuta e assolutamente da percorrere.

E' per questo che ho inviato una proposta di risoluzione ad hoc al Presidente della Provincia e Sindaco di Crotone Ugo Pugliese affinché si prenda posizione per incalzare quel M5S che con la Lega è al Governo e che nel territorio crotonese alle ultime elezioni ha elettoralmente spadroneggiato". Lo afferma in una nota Alessia Bausone del Partito Democratico.