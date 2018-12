Magorno (Pd): "A Crotone situazione drammatica a causa del Dl Salvini"

"Ringraziamo i volontari, la Croce rossa e le associazioni che si sono presi cura delle persone che ieri sera sono stati espulsi dal Cara di Isola Capo Rizzuto. Alcuni di loro, a partire dalla piccola di 5 mesi, hanno trovato una momentanea sistemazione, la maggior parte purtroppo no. E la situazione non potrà che andare a peggiorare perché il decreto Sicurezza ci dice cosa è vietato ma non da' indicazioni su come fare fronte a una grave situazione umanitaria, questa volta tutta generata dal Governo italiano. Le immagini di ieri davanti al Cara di Isola sono uno schiaffo alle nostre coscienze e introducono nuovi elementi di insicurezza e turbolenza sociale, smantellando diritti e abolendo il sistema degli Sprar, che riusciva a tenere insieme sicurezza e accoglienza". Lo afferma in una nota Ernesto Magorno, Senatore Pd.

Dettagli Creato Sabato, 01 Dicembre 2018 19:17