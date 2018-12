Proprietario demolisce capannone abusivo a Strongoli

Un capannone abusivo realizzato a Strongoli Marina è stato abbattuto dallo stesso proprietario, autore dell'abuso, in via di autotutela in seguito all'ordinanza di demolizione emessa dall'Amministrazione comunale. Il manufatto era stato edificato in prossimità della linea di costa in un'area a rischio d'inondazione. L'autore dell'abuso, in seguito all'ordinanza di demolizione emessa dal comune, ha ritenuto opportuno procedere di sua iniziativa e a proprie spese alla demolizione completa dell'opera, realizzata qualche anno fa entro i 300 metri dalla battigia, per di più in un'area d'attenzione per pericolo d'inondazione del Pai (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico della Regione Calabria) dove è vietata ogni forma di edificazione. Il capannone, infatti, era localizzato a circa 10 metri dall'alveo di un corso d'acqua classificato a rischio.

Dettagli Creato Sabato, 01 Dicembre 2018 10:54