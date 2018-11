Maltempo, dalla Camera commercio Crotone sostegno alle imprese

"In seguito ai terribili eventi climatici che hanno provocato enormi danni a diverse aziende del crotonese di vari comparti produttivi, la Camera di commercio di Crotone si e' subito attivata per dare una risposta concreta a un tessuto produttivo gia' provato da una crisi economica che ancora non si avvia ad essere superata e che ora subisce un altro devastante colpo". Così una nota della Camera di Commercio di Crotone. "Unitamente alle altre istituzioni del territorio - si aggiunge - la Camera di commercio di Crotone intende attivare immediatamente un 'Tavolo' con lo scopo di delineare un quadro preciso delle esigenze delle imprese e individuare azioni che consentano alle realta' imprenditoriali colpite di riprendere immediatamente le attivita'. Il presidente dell'Ente, Alfio Pugliese, si e' oggi recato personalmente nell'area industriale e nelle aree limitrofe per dare sostegno, vicinanza e solidarieta' alle aziende industriali, commerciali e agricole danneggiate, anticipando agli imprenditori l'invito a prendere parte al tavolo di crisi che sara' convocato dalla Camera di commercio per la quantificazione dei danni e per il supporto tecnico". "La Camera di Commercio, che ha tra i suoi compiti istituzionali quello di sostenere il sistema imprenditoriale provinciale - ha detto il presidente Pugliese - non poteva certo rimanere inerme rispetto alla grave situazione verificatasi in seguito ai recenti, violenti, eventi climatici. Oltre al tavolo tecnico, la Camera di commercio, unitamente a Unioncamere Calabria, intende dare un aiuto concreto, attraverso un contributo alle imprese danneggiate, nelle forme e nei tempi che saranno rapidamente definiti e comunicati alle imprese interessate".

