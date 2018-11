Aeroporto di Crotone, Cerrelli (Lega): “No a strategia emarginazione scalo”

"Non si tratta di fare contrapposizioni campanilistiche tra Reggio e Crotone, e' comprensibile e doveroso e ne siamo felici che l'aeroporto di Reggio sia stato annoverato tra gli aeroporti con standard europei, ma questo evento non vorremmo leggerlo come un tassello di una strategia ben articolata volta alla completa emarginazione dell'aeroporto di Crotone". Lo afferma il segretario della Lega-Salvini premier di Crotone, Giancarlo Cerrelli, in relazione al "Certificato di Conversione" ai sensi del Regolamento Ue 139/2014 con cui l'Aeroporto di Reggio entra a pieno titolo a far parte degli scali aeroportuali che rispondono agli standard europei. "Primo: la procedura per l'ottenimento del Certificato di Conversione - chiede Cerrelli - che e' stata attuata per l'aeroporto di Reggio, gli Enti preposti la stanno attuando anche per l'aeroporto di Crotone? Secondo: cosa manca all'aeroporto di Crotone per ottenere il Certificato di Conversione?". "Auspico - prosegue il segretario della Lega di Crotone - che gli Enti preposti avviino immediatamente, se non lo hanno gia' fatto, la procedura di Conversione dello scalo pitagorico, elemento fondamentale affinche' l'aeroporto di Crotone possa rimanere aperto e possa crescere. Spero che qualcuno non stia percorrendo a piccoli passi la chiusura definitiva dell'aeroporto di Crotone e la ghettizzazione di tutto il suo territorio. La nostra provincia e' la parte di terra calabrese e nazionale piu' povera ed emarginata, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale ed e', dunque, giusto propiziare forti investimenti nazionali e regionali affinche' questa terra esca da un terribile, quanto insostenibile isolamento. Quando qualche mese fa e' venuto a Crotone il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, mi ha confidato a caldo, mentre constatava la precaria situazione infrastrutturale di Crotone, che 'con un aeroporto chiuso o semi chiuso la citta' non avrebbe avuto alcuno sviluppo perche' nessuno sarebbe venuto ad investire nella nostra terra'. Per questi motivi porro', immediatamente, all'attenzione dell'on. Giorgetti e di altri alti esponenti della Lega il problema in cui versa lo scalo aeroportuale di Crotone, affinche' la nostra terra possa finalmente cambiare passo". (Ansa).

Dettagli Creato Martedì, 27 Novembre 2018 20:12