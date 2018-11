Tromba d’aria su Crotone, Gruppo Marrelli: “Accanto alla aziende colpite”

"Siamo vicini a tutti gli imprenditori del crotonese che hanno subito danni alle proprie aziende dopo la violenta tromba d'aria che si è abbattuta sul nostro territorio, domenica 25 novembre. Con il cuore ancora gonfio di dolore per la perdita del fondatore del nostro gruppo aziendale, abbiamo assistito attoniti al disastro che ha buttato giù aziende storiche di questo nostro territorio. Esprimiamo grande solidarietà nei confronti di tutti gli imprenditori che oggi si ritrovano a fare la conta dei danni e che con grande coraggio stanno cercando di rimettere in piedi le proprie aziende. La nostra vicinanza la estendiamo ovviamente anche a tutti lavoratori e alle loro famiglie che domenica, hanno vissuto attimi di grande apprensione e paura. Ogni nuova ferita inferta a Crotone è più dolorosa rispetto ad altri territori".

"La nostra già debole economia non può sopportare nuovi colpi. Eppure è successo, è successo ancora, Crotone soccombe di nuovo. Adesso 'prendiamo il toro dalle corna' per trovare il coraggio e vincere la paura, andiamo avanti, proviamoci! Serve un'iniezione di fiducia, serve una tregua da parte di tutti ai problemi ed alle difficoltà. Serve un sostegno reale e concreto per provare a mandare avanti tutte le aziende del territorio e aiutare a risollevare quelle colpite. Serve un'iniezione di fiducia da parte delle istituzioni e da parte di tutta la popolazione, altrimenti presto assisteremo alla desertificazione completa ed allo spopolamento della Città di Crotone. Rimbocchiamoci le maniche, affrontiamo le difficoltà, anche se i nostri occhi sono gonfi di lacrime, ma non molliamo. Lo dobbiamo fare, soprattutto per i nostri figli". E' quanto si legge in una nota del Gruppo Marrelli.