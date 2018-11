Cotronei (Kr), attività natalizie: aperto cantiere proposte

Programmazione socio culturale natalizia 2018, è in corso un vero e proprio cantiere di idee e proposte, che sta raccogliendo suggerimenti e stimoli diversi. E ciò lo si deve ancora una volta alla ribadita sinergia tra l'Amministrazione Comunale e la rete dell'associazionismo cittadino.

A darne notizia è l'assessore al turismo e spettacolo Vincenzo GIRIMONTE cogliendo l'occasione per ringraziare i membri della Proloco, don Francesco SPADOLA, tutte le associazioni, gli imprenditori e le attività commerciali che stanno contribuendo e che saranno ancora una volta preziose per offrire una proposta socio-culturale e di intrattenimento di qualità. Anche per le vacanze natalizie.

"È con questo metodo e lavoro di squadra – scandisce l'assessore – che l'Esecutivo BELCASTRO continua a garantire servizi efficienti senza rinunciare mai a cartelloni di iniziative di qualità in tutte le stagioni dell'anno".

All'incontro svoltosi nei giorni scorsi ed al quale seguiranno altri, oltre a GIRIMONTE ha partecipato anche la vicesindaco Isabella MADIA, il parroco don Francesco SPADOLA, i membri della Proloco, la presidente delle pari opportunità Rosy TOSCANO, il promoter Giuseppe PIPICELLI, il presidente dell'associazione IL BARATTOLO Giovanni VIZZA, il presidente dell'AIDO Francesco CARIA, l'UNITALSI e le associazioni MAMMA MARGHERITA, NOI CON VOI, DIVERSO DA CHI e EMMEGI TURISMO di villaggio Palumbo.