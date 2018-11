Isola Capo Rizzuto (Kr), beneficenza al Regional Hub di Sant’Anna: la fondazione “Philia&Anthropos” dona occhiali a migranti.

Erano tormentati da continui mal di testa a causa dei loro problemi alla vista, per i quali si rendeva necessario l'uso degli occhiali: due migranti ospiti del Regional hub di Sant'Anna, privi di mezzi economici, li hanno ricevuti in dono questa mattina dal Direttore del Centro d'accoglienza di Sant'Anna, Vitaliano Fulciniti.

La consegna è avvenuta formalmente all'interno degli uffici della direzione, in presenza dei mediatori culturali e di alcuni operatori della struttura.

La spesa per l'acquisto degli occhiali è stata invece sostenuta dalla fondazione "Philia&Anthropos" di Catanzaro, da tempo impegnata nel sociale, che spontaneamente ha voluto provvedere all'acquisto degli stessi occhiali.

I due migranti beneficiari del dono, in condizioni di indigenza, non avrebbero potuto provvedere autonomamente all'acquisto degli occhiali neanche attraverso l'utilizzo del "pocket money" personale, in ragione del fatto che l'attuale Convenzione che regola la gestione del Centro non contempla questa possibilità.

La medesima fondazione catanzarese, si è inoltre fatta carico si sostenere le spese economiche per un consulto specialistico in favore di un altro migrante del Centro, anch'egli con gravi problemi alla vista.

"Ancora una volta – ha spiegato il presidente di "Philia&Anthropos" – abbiamo voluto impegnarci nel sociale, cercando di essere presenti con semplici gesti di umana solidarietà e fratellanza lì dove c'è bisogno. Questa volta abbiamo voluto essere presenti al Cara di Isola Capo Rizzuto, donando degli occhiali a due ospiti che hanno difficoltà visive. Ciò consentirà loro di recuperare un visus migliore e dunque una qualità di vita superiore a quella attuale". "In aggiunta – ha proseguito il presidente della fondazione – si è inteso provvedere all'integrale pagamento di una visita specialistica in favore di un altro ospite del Centro che, a causa di una patologia, rischia seriamente la perdita della vista: il tempismo nell'effettuare tale accertamento contribuirà a ridurre, quanto più possibile, che ciò accada."

"Si tratta di piccoli gesti – ha concluso il presidente di "Philia&Anthropos" – ma in grado di dare tanto a chi ha avuto tante difficoltà dalla vita".

"Non posso che ringraziare la fondazione catanzarese – ha invece osservato il direttore della struttura, Vitaliano Fulciniti – per la sensibilità e la vicinanza dimostrata nei confronti dei nostri migranti."

Sono parsi visibilmente grati ed emozionati gli ospiti che hanno beneficiato del dono degli occhiali, i quali hanno dispensato parole di elogio e gratitudine per il regalo ricevuto.