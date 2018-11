Voragine sulla strada provinciale Cirò-Cirò Marina, Paletta soddisfatto per sopralluogo Provincia

Voragine sulla Strada Provinciale Cirò-Cirò Marina, è stata chiusa una parte della carreggiata della S.P.7 per consentire il solo transito di auto. Mezzi pesanti, camion e autobus saranno dirottati sulla S.P.4, in zona Cappella.

È quanto fa sapere il Sindaco Francesco Paletta che ha partecipato al sopralluogo congiunto tra i tecnici della provincia e quelli del Comune. Il Primo Cittadino coglie l'occasione per ringraziare per la disponibilità e la sensibilità dimostrata il Presidente provinciale Ugo Pugliese recatosi personalmente sul luogo per accertarsi della situazione.

Nell'auspicare maggiore attenzione sul dissesto idrogeologico Paletta ha sollecitato alla Provincia di Crotone interventi di somma urgenza.