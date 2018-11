Crotone, Magorno (Pd): “Sostegno ai lavoratori della Graziani Srl”

"Siamo accanto agli 81 operai della Graziani srl, azienda metalmeccanica di Crotone, tutti destinatari in queste ore di lettere di preavviso di licenziamento". Ad affermarlo è il senatore del Pd, Ernesto Magorno, che aggiunge: "ci attiveremo subito per capire quali siano le ragioni che hanno spinto l'impresa a un atto così perentorio e quali i margini per un necessario ripensamento. Ecco perché attribuiamo grande valore all'azione del sindacato Cgil, che si è subito messo a disposizione dei lavoratori per avviare tutte le iniziative necessarie al ritiro del preavviso di licenziamento. Dal canto nostro - aggiunge Magorno - siamo pronti a sollecitare sul punto il Governo attraverso una interrogazione parlamentare, che punti a fare luce sulla vicenda e a mettere in campo i necessari strumenti per far rientrare questa grave situazione sul piano occupazionale".

Dettagli Creato Venerdì, 02 Novembre 2018 15:55