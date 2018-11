Un allevatore di 44 anni è scomparso da ieri sera a Petilia Policastro, in provincia di Crotone. Sono stati gli stessi familiari a denunciare ai Carabinieri che non avevano più notizie del proprio congiunto. Le ricerche sono tuttora in corso.

Dettagli Creato Giovedì, 01 Novembre 2018 12:43