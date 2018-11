Processo Aemilia, il legale di Iaquinta: "Condanna allucinante. Faremo appello"

"Una condanna allucinante": cosi' l'avvocato Carlo Taormina che difende l'ex calciatore Vincenzo Iaquinta ha commentato la pena di due anni inflitta all'ex bomber della Nazionale al termine di Aemilia, il piu' grande processo mai celebrato nel Nord Italia contro la 'Ndrangheta. "In seguito a una perquisizione fatta nell'abitazione del padre - ha ricostruito l'avvocato interpellato telefonicamente dall'AGI - e' stata trovata nella cassaforte una pistola legittimamente detenuta da Vincenzo Iaquinta. Arma che il padre aveva trasferito nella propria casa, all'insaputa del figlio, per questioni di sicurezza visto che Vincenzo lavorava a Torino. Si trattava cioe' - ha continuato Taormina - di una mera contravvenzione, visto che la pistola e' stata trovata in un luogo diverso da quello denunciato all'autorita' pubblica, poi diventata un delitto perche' il padre non aveva il permesso per detenerla. Insomma - ha concluso l'avvocato - si tratta di una mera contravvenzione fatta diventare un concorso in porto abusivo di armi". Quanto alla posizione di Giuseppe Iaquinta, padre dell'ex calciatore, condannato a 19 anni con l'accusa di associazione mafiosa, Taormina ha commentato: "E' una sentenza sconcertante, non e' comprensibile. Siamo indignati per questa decisione". Per entrambe le posizioni, l'avvocato ha annunciato il ricorso in appello.

Dettagli Creato Mercoledì, 31 Ottobre 2018 19:01