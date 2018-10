Danni maltempo, Cirò chiede stato di emergenze

Maltempo, richiesto lo stato di emergenza. C'è grave pericolo per l'incolumità pubblica a causa delle numerose strade e dei costoni franati. Anche il depuratore e la rete fognaria hanno subito gravi danni. Alcune abitazioni sono piene di fango. Ovunque massima attenzione da parte della macchina comunale. Si stanno valutando gli sgomberi. L'Arpacal ha comunicato agli uffici comunali che ieri (domenica 28) in sole 6 ore, sono caduti 190 mm di pioggia.

È, questa, la fotografia delle ore immediatamente successive alla nuova ondata di maltempo che si è abbattuta ieri (domenica 28) sulla costa ionica, in particolare sul cirotano.

A sottolineare la gravità dei danni e dello stato disastroso di viabilità e sicurezza pubblica è il Sindaco Francesco Paletta confermando la necessità di un intervento immediato per far fronte a questa emergenza che – precisa – sta mettendo in ginocchio l'intera comunità.

Il Primo Cittadino coglie quindi l'occasione per precisare che è stata inviata una comunicazione alla Protezione Civile Nazionale e Regionale e di quanto accaduto è stato allertato anche il Prefetto di Crotone.

Nella scorsa notte la Città è rimasta isolata per l'impraticabilità delle uniche due vie d'ingresso ed uscita tanto che i Vigili del Fuoco sono riusciti a transitare soltanto dopo l'eliminazione delle frane sulla Strada Provinciale 7. - (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).