Morte Marrelli: il cordoglio di Irto

"Esprimo il mio cordoglio per l'incidente sul lavoro che, nella tarda serata di ieri, è costato la vita a quattro persone a Isola Capo Rizzuto". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, che aggiunge: "Il lutto per la scomparsa di Massimo Marrelli, imprenditore capace e appassionato, e di tre operai del suo gruppo, Santo Bruno, Luigi Colacino e Mario Cristofaro, colpisce l'intera comunità regionale. Sono vicino alle famiglie delle vittime e all'intera comunità crotonese che oggi sopportano il dolore per questa gravissima tragedia che ci lascia sgomenti e attoniti".

Dettagli Creato Domenica, 28 Ottobre 2018 19:12