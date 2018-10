Sbarcati nel porto di Crotone i migranti rimasti per ore in balia delle onde

Sono giunti nel porto di Crotone i 75 migranti che erano a bordo di una barca a vela rimasta per ore in balia delle onde prima di essere agganciata da una motovedetta della Guardia costiera. I Migranti stanno complessivamente bene, ma sono ancora terrorizzati per l'esperienza vissuta, soprattutto i nove bambini che fanno parte del gruppo insieme a 5 donne. Dopo lo sbarco i migranti sono stati portati al Cara di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto.

Dettagli Creato Domenica, 28 Ottobre 2018 18:29