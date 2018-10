Sculco: "Sconforto immenso per la tragedia di Isola Capo Rizzuto"

La consigliera regionale Flora Sculco sulla tragedia di Isola Capo Rizzuto: "Uno sconforto immenso è per me la morte di quattro persone a Isola Capo Rizzuto. Più avanti ci sarà modo di discutere sulle emergenze idrogeologiche che squassano il territorio lasciando i cittadini in perfetta solitudine. Questo è il momento del dolore e della solidarietà che deve vederci tutti accanto alle famiglie straziate dalla tragedia. E' una notizia terribile la vita spezzata di quattro persone, che provoca tristezza in tutta l'area del Crotonese e nella Calabria intera. Alle famiglie di Massimo Marrelli, Santo Bruno, Ennio Colacino e Mario Cristofaro porgo le mie più sentite condoglianze".

Dettagli Creato Domenica, 28 Ottobre 2018 18:44