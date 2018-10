Morte Marrelli, Siclari (FI): "Calabria in lutto"

"È una Domenica di dolore e lacrime per la Calabria che piange quattro suoi figli morti sul lavoro.

Il mio pensiero va alle quattro vittime della frana avvenuta a Crotone e alle loro famiglie".

Così il senatore Marco Siclari esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alle famiglie che oggi vivono questo grande dolore.



"Ho conosciuto Massimo Marrelli in occasione del "caso Marrelli" e da subito ho compreso il suo amore verso Crotone e la Calabria. Per questo motivo mi legato a Massimo sin dal primo momento ed abbiamo iniziato a fare squadra per salvare qualcosa di prezioso per la salute dei calabresi e non solo. Caro Massimo continueremo, insieme, questo percorso per il diritto alla salute dei calabresi e sono sicuro che sarai sempre accanto a noi per lottare per i diritti di tutti.

Non ho altre parole, ma solo tanta amarezza per una scomparsa che lascia un vuoto incolmabile. Un abbraccio a Massimo, Santo, Luigi, Mario e alle loro famiglie da tutta la Calabria e da tutti gli italiani. La Calabria è in lutto".