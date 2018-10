Morte Marrelli: il cordoglio di Misiti (M5S)

"Esprimo il più profondo cordoglio alla dottoressa Stasi e a tutti i familiari del dottore Marelli e dei tre operai, Mario Cristofaro, Santo Bruno e Luigi Ennio Colacino, che con lui hanno perso la vita la scorsa notte. Morti che creano un senso di impotenza e di immenso dolore. Con il dottore Marrelli non abbiamo mai avuto occasione di conoscerci bene, ma nutrivo stima per la sua capacità imprenditoriale". Lo afferma in una nota il deputato Massimo Carmelo Misiti del Movimento 5 Stelle.

