Enza Bruno Bossio (Pd): "Dolore per la scomparsa di Marrelli e dei tre operai"

"Ho incontrato Massimo Marrelli qualche giorno fa a Roma: era a fianco dei lavoratori della sua azienda, impegnato in prima linea nella vertenza per salvare la sua clinica e il destino di centinaia di famiglie. È questa l'immagine di lui che conserverò per sempre in questo giorno di dolore per la sua tragica scomparsa insieme a tre operai. Un imprenditore dal piglio energico, determinato e fino alla fine insieme ai suoi lavoratori. La tragedia di Crotone mi lascia senza parole e con un carico di commozione e mestizia. È un giorno di lutto, le mie più sentire condoglianze vanno alle famiglie dei tre operai e di Massimo Marrelli, ad Antonella Stasi e ai dipendenti delle aziende che fino a oggi hanno potuto contare su una guida forte e coraggiosa". Lo afferma in una nota Enza Bruno Bossio, Deputata Pd.

