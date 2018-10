A Cotronei Sanremo Rock, la 32^ edizione del Sanremo Rock& Trend Festival torna in Calabria

Dopo i casting live di agosto in provincia di Cosenza,venerdì 26 ottobre il concorso entra nel vivo: alcune dei migliori artisti regionali si sfideranno per accedere alla fase finale del più longevo e ambito concorso per rocker emergenti.

Teatro delle esibizioni sarà la Piazza della Solidarietà Don Oliveti a Cotronei, in provincia di Crotone. Qui, sul palco del 32° Sanremo Rock, 5 artisti si esibiranno, rigorosamente dal vivo, di fronte ad una giuria di esperti ed addetti ai lavori. In gara vedremo Giuseppe Amodeo, Dorotea Li Causi, Giovanni Loria, Matt Ventura e Grazia Frandina.

Il primo classificato passerà direttamente alla fase finale, in programma il prossimo mese di giugno, che culminerà con la finalissima al Teatro Ariston di Sanremo.

Un traguardo di grande prestigio, se si considera che dal palco del Sanremo Rock sono passiti, dagli anni Ottanta ad oggi, artisti del calibro di Litfiba, Avion Travel, Tazenda, Ligabue, i Bluvertigo di Morgan, i Denovo di Mario Venuti, solo per citarne alcuni.

La serata a Cotronei, che avrà inizio alle ore 18 e sarà ripresa e trasmessa sul YouTube Official Channel Sanremo Rock.

L'ingresso è gratuito.

Partecipare a Sanremo Rock è semplice: basta accedere al sito web ufficiale www.sanremorock.ite inviare via e-mail dall'apposita casella il materiale richiesto audio/video.

Per informazioni: tel. +39 327 423 7725