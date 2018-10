Maltempo: interrotta per tre ore linea Fs nel crotonese

E' ripresa, dopo oltre tre ore di interruzione, la circolazione ferroviaria in Calabria lungo la linea jonica, fra Crotone e San Leonardo di Cutro, a causa dell'allagamento di 400 metri di binari provocato dalle abbondanti piogge che hanno interessato la zona. "Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) - e' detto in un comunicato - ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Catanzaro Lido e Crotone e, con tre operatori, ha fornito assistenza alle persone. Coinvolti due InterCity e cinque treni regionali, che hanno registrato ritardi fino a circa due ore. Nove i tecnici di Rete ferroviaria italiana che sono intervenuti per il monitoraggio dell'infrastruttura".

Dettagli Creato Martedì, 23 Ottobre 2018 19:21