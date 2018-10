Forza posto di blocco dei Carabinieri, arrestato a Crotone

carabinieri della locale Stazione di Mesoraca, in provincia di Crotone, hanno arrestato un 30enne, operaio del luogo, ritenuto responsabile di aver forzato un posto di controllo eseguito dai militari tentando di travolgere gli stessi. L'inseguimento e le attività di ricerche dei carabinieri hanno consentito di arrestare l'uomo nei pressi della propria abitazione, mentre l'autovettura è stata rinvenuta abbandonata in località ''Badessa''. A conclusione degli accertamenti, lo stesso, in stato di alterazione psicofisica, è risultato positivo all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il veicolo è stato sequestrato.

Dettagli Creato Lunedì, 22 Ottobre 2018 14:57