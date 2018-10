Scontro tra auto, quattro feriti a Crotone

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente tra tre auto avvenuto sulla strada statale 107, in località Carpentieri, a Crotone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. All'arrivo sul posto, la squadra ha provveduto immediatamente ad estrarre dalle lamiere un uomo per poi consegnarlo ai sanitari del 118, presenti sul posto, che lo hanno trasportato all'ospedale di Crotone insieme agli altri feriti.

Dettagli Creato Mercoledì, 17 Ottobre 2018 11:28