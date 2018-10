Crotone, il 19 ottobre la giornata di studi "L'uso efficiente delle risorse idriche in agricoltura"

Il 19 ottobre presso l'hotel Lido degli scogli a Crotone, a partire dalle ore 16.30 si terrà la giornata di studi "L'uso efficiente delle risorse idriche in agricoltura", promosso dalla Cia-Agricoltori italiani in collaborazione con l'università Mediterranea di Reggio Calabria e la camera di commercio di Crotone.

"Il tema dell'acqua è vitale non solo in agricoltura, ma in qualsiasi attività, essendo collegato alla sopravvivenza stessa dell'uomo - si legge in una nota della Cia Calabria - e per questo abbiamo deciso di organizzare un incontro per discutere dell'argomento".

Alla tavola rotonda – è detto nella nota - moderata dalla giornalista Antonella Marazziti, parteciperanno Mario Oliverio, presidente della regione Calabria, Mauro D'Acri, consigliere regionale con delega all'agricoltura, Secondo Scanavino, presidente nazionale Cia, Nicodemo Podella, presidente Cia Calabria, Francesco Cufari, presidente federazione regionale dottori agronomi e forestali della Calabria e il rettore dell'università Mediterranea, Santo Marcello Zimbone.

"Le risorse idriche oscillano – aggiunge la nota - tra la scarsità e l'eccesso devastante delle alluvioni, come la cronaca recente ha purtroppo mostrato. Per questo un impiego e una gestione efficiente dell'acqua sono imprescindibili per la custodia del territorio e il buon funzionamento delle attività produttive".