Cirò (Kr), calendario Lilio: oggi anniversario giorni perduti. Sindaco chiede più attenzione su evento

"LILIO, il GIOVEDÌ 4 OTTOBRE del 1582, su proposta del matematico cirotano, furono soppressi 10 giorni dal calendario. I così definiti 10 giorni mai vissuti dall'umanità, oggi è l'anniversario. Il contributo che CIRÒ ha saputo dare alla storia universale attraverso l'opera del suo più illustre concittadino, LILIO che al pari di PITAGORA è uno dei marcatori identitari distintivi di questo territorio e della CALABRIA intera, merita una maggiore attenzione da parte delle istituzioni sovracomunali. Gli sforzi di un piccolo comune non possono essere sufficienti a far conoscere l'impresa di un uomo e di uno scienziato che ancora non si conosce abbastanza. Eppure si continua a servirsi da oltre 436 anni della sua invenzione: il CALENDARIO".

È quanto dichiara e ribadisce il Sindaco Francesco PALETTA che in vista della 7°GIORNATA REGIONALE DEL CALENDARIO IN MEMORIA DI ALOYSIUS LILIUS, il prossimo 21 MARZO 2019, coglie l'occasione per ricordare la speciale ricorrenza odierna.

Nel 1582, infatti, PAPA GREGORIO XIII promulgò il nuovo calendario, grazie alla geniale proposta di riforma elaborata da Luigi LILIO che consentì di riallineare l'equinozio di primavera al 21 marzo e correggere l'errore contenuto nel calendario giuliano.

Nel 1582 dal giovedì 4 ottobre si passò al venerdì 15 ottobre, cancellando letteralmente dal calendario 10 giorni, un fatto sicuramente epocale. Da allora, il calendario gregoriano suddivide l'anno in 12 mesi con durate diverse, da 28 a 31 giorni, per un totale di 365 giorni e di 366 nel caso degli anni bisestili. -