Cotronei (Kr), domani inaugurazione della scuola materna ed elementare del quartiere Piano Zingari

Si terrà domani alle ore 10 l'inaugurazione della scuola materna ed elementare del quartiere Piano Zingari promossa dall'Amministrazione Comunale di Cotronei.

Al taglio del nastro parteciperà anche l'assessore regionale alla pubblica istruzione Maria Francesca Corigliano.

L'edificio è stato oggetto di interventi per l'adeguamento sismico alle norme vigenti. Il progetto dell'intervento del plesso Piano Zingari era già stato avviato dall'Esecutivo Belcastro nel 2015 con un importo di 480 mila euro. Verificata la condizione del solaio e del piano terra è stato necessario investire ulteriori 80 mila euro di risorse comunali per renderlo più solido. I lavori sono stati consegnati nello scorso mese di agosto e dal suono della prima campanella (17 settembre) gli alunni hanno potuto frequentare la scuola in un edificio accogliente, colorato e sicuro.

Oltre l'assessore regionale Corigliano e all'assessore alla pubblica istruzione Isabella Madia parteciperanno la coordinatrice USR Rosanna Barbieri, la dirigente scolastica Giuliana Cicero, il Sindaco Nicola Belcastro, alunni e genitori.