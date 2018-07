Autospurgo sversa liquami in parco Crotone: quattro denunce

Alcuni cittadini hanno notato e fotografato un autospurgo mentre sversava liquami scuri e maleodoranti all'interno del Parco Pignera di Crotone. Segnalato l'abuso alla centrale operativa del 112, è partita la caccia al mezzo che si è conclusa con la denuncia, da parte dei Carabinieri forestali, di quattro persone, presunti responsabili, tra cui l'autista del mezzo e l'amministratore di un'impresa del settore, per violazione norme in materia ambientale. I militari, in base alle descrizioni dell'autospurgo e del conducente che risultavano collimanti, hanno avviato le indagini che hanno portato alla ricostruzione dell'intera vicenda. E' emerso, secondo quanto riferito dai Cc Forestali, che i liquami sversati, costituiti dai fanghi di decantazione di una ampia vasca esistente all'interno del parco Pignera, per motivi da accertare, sono stati smaltiti a poca distanza nello stesso parco. Senza quindi trasportarli al depuratore così come sarebbe previsto dalla normativa vigente.

