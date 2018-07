Perseguita e rapina la moglie: arrestato a Crotone

La Polizia di Stato di Crotone ha arrestato e condotto in carcere un uomo, P.G., di 34 anni, con l'accusa di rapina e atti persecutori. L'arresto dell'uomo, attualmente ai domiciliari perché accusato per reati di stalking nei confronti della moglie, è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura. Il Tribunale, accogliendo l'istanza di aggravamento della misura cautelare, ha considerato la pericolosità sociale del trentaquattrenne e l'inadeguatezza del regime domiciliare che non gli avrebbe impedito, secondo quanto emerso dalle indagini della polizia, di ideare e commettere reati.

Dettagli Creato Sabato, 07 Luglio 2018 20:11