Lo sviluppo ecosostenibile e durevole della Calabria dei prossimi anni passerà quasi se non esclusivamente dalla capacità endogena, da una parte, di riscoprire e far conoscere anzi tutto ai propri residenti il grande patrimonio identitario custodito e, dall'altra, di investire su una più efficace promozione in Italia e nel mondo dei propri marcatori distintivi, a partire da quelli agroalimentari e dalle eccellenze enogastronomiche, destagionalizzando e posizionando l'offerta delle nostre destinazioni turistiche e culturali sui mercati globali dei turismi.

È quanto dichiara il Sindaco Francesco Paletta esprimendo soddisfazione per la scelta della Regione Calabria di ubicare nella Città del Vino e del Calendario, terra dalla quale proviene la maggior parte delle uve calabresi, la prima tappa del festival itinerante di Rosso Calabria Di Terra E Di Vino dedicato al turismo, ai vini ed alle produzioni tipiche della Calabria, il prossimo sabato 14 luglio.

L'evento è promosso dal Comune di Cirò, dalla Regione Calabria, da Calabria nei Borghi, da Casa Calabria, dall'Azienda Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura ARSAC, dal Comune di Cirò Marina e daConsorzio dei Vini di Cirò e Melissa.

Il Primo Cittadino coglie l'occasione per ringraziare a nome suo personale e dell'intera Giunta il lavoro fino ad ora portata avanti dal Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. La chiave dello sviluppo – chiosa Paletta – sta nella programmazione sinergica. Grazie al gioco di squadra tra l'Amministrazione Comunale, il Governatore Oliverio e il Presidente dell'Enoteca Regionale Gennaro Convertini la Città del Vino e del Calendario sarà una vetrina regionale per i prodotti enogastronomici d'eccellenza.

Questo il programma. Calabria da scoprire. esperienze ed emozioni tra paesaggi e sapori. È, questo, il tema della tavola rotonda che sarà ospitata a Borgo Saverona, a Cirò Marina, alle Ore 11. Sarà questa anche l'occasione per presentare il nuovo progetto sul turismo enogastronomico dell'Enoteca Regionale.

Nelle aziende di Cirò Marina, Cirò, Strongoli, Umbriarico E Crucoli, dalle ore 16 alle ore 20, sarà possibile partecipare a il territorio in cantina con degustazioni, visite guidate, trekking tra le vigne, artigianato, musica e mostre d'arte. È obbligatoria la prenotazione perché è previsto un numero limitato di partecipanti.

'A Vita, Baroni Capoano, Brigante, Cantine Greco, Cataldo Calabretta, Ceraudo, Cote Di Franze, Dell'aquila, Fezzigna, Ippolito 1845, La Pizzuta Del Principe, Librandi, Salvatore Caparra, Scala Cantina E Vigneti, Senatore Vini, Sergio Arcuri, Tenuta Del Conte, Vulcano. Sono, queste, le aziende che prenderanno parte all'evento.

Nella Casa Del Vino, A Cirò, dalle ore 19 alle ore 21, si effettueranno degustazioni guidate: la costa jonica crotonese, terra di rosati; i rossi del consorzio cirò e melissa; i vini bianchi di cirò e della val di neto. nel palazzo dei musei, nel Centro Storico, alle ORE 22, si potranno degustare vini di tutti i territori regionali abbinati ai prodotti DOP e IGP dell'agroalimentare calabrese durante La Grande Festa Nel Borgo. Alle ORE 22.30 sarà presentato il libro CIRÒ I LUOGHI DEL GAGLIOPPO edito da Possibilia Editore - Milano e si concluderà l'evento con uno spettacolo di musica popolare. Per partecipare alle visite guidate nel borgo è possibile chiamare il numero 348.2664043.

È previsto un servizio navetta gratuito da Reggio Calabria, Rosarno, Lamezia, Catanzaro, Cosenza, San Giovanni In Fiore, Castrovillari, Corigliano Rossano. Per prenotazioni ed informazioni è possibile scrivere all' Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).