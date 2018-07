Crotone, il sindaco Pugliese: “Bene operazione Hermes”

"Nel plaudire all'operazione 'Hermes', i cui sviluppi di questi giorni sto seguendo con particolare attenzione, desidero esprimere la particolare riconoscenza personale, dell'Amministrazione e della comunità cittadina a tutti coloro che sono stati impegnati in questa importanze azione di legalità. Ringrazio la Direzione distrettuale antimafia, la Questura e tutte le forze dell'ordine che hanno consentito di far emergere una situazione di illegalità così pervasiva. Quanto più il reato è odioso, tanto più grande è la soddisfazione per l'intera collettività di esserne liberata. Questa, che è la più recente operazione delle tante effettuate in questi mesi conferma che si respira, lo diciamo con grande soddisfazione, un clima positivo che coinvolge tutta la comunità cittadina". Lo afferma, in una nota, il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese.

Dettagli Creato Martedì, 03 Luglio 2018 17:11