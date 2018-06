Si sono concluse a Città Sant'Angelo (PE) Sabato 23 Giugno 2018 le degustazioni dei vini partecipanti al Concorso Enologico Nazionale per assegnare l'ambito Premio Qualità Italia 2018, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione e Perfezionamento "Leonardo".

Tra le numerose etichette calabresi partecipanti alle varie categorie, spicca il vino Calabria Igt Rosato "Lumare" della Tenuta Iuzzolini società agricola A R. L., di Cirò Marina (KR), già vincitrice dell'edizione 2017, per la categoria Vini Rosati IGT.

Sono stati assegnati in totale, 16 primi Premi Nazionali per altrettante categorie, 63 Menzioni e 60 Speciali Attestati Regionali.

Conquistano il Premio Qualità Italia 2018, 2 vini dell'Emilia Romagna, 2 del Trentino Alto Adige, 4 dell'Abruzzo e 1 rispettivamente per Calabria, Campania, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto.

Molto soddisfatti gli organizzatori del Concorso che hanno visto la partecipazione di produttori di tutte le Regioni d'Italia anche a dimostrazione dell'interesse crescente riservato al Premio Qualità Italia che, giunto alla quarta edizione, rappresenta ormai un appuntamento di visibilità importante.

La qualificata giuria, organizzata in diverse commissioni, ha valutato con grande professionalità i vini presentati seguendo i criteri del Metodo internazionale degli enologi.

Il concorso organizzato e promosso dalla Scuola Leonardo con l'intento di favorire la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia del "made in Italy" verso tutti i Paesi che amano il vino e vuole essere un punto di riferimento nel mondo, in tutti i paesi che vedono nell'italianità una garanzia qualitativa legata alla tradizione dei propri prodotti tipici.