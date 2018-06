Cotronei (Kr), inizia il progetto di tutoraggio scolastico promosso dall’amministrazione comunale

Per un ente locale territoriale, soprattutto alla luce del sempre più evidente restringimento delle risorse e degli ambiti di intervento periferico dello Stato sociale, investire non solo risorse ma anche energia e progettualità nella direzione dell'assistenza sociale a 360 gradi, dell'attenzione alle fase più a rischio emarginazione ed in generale della promozione dei valori fondanti di una comunità, rappresenta un valore aggiunto e qualificante per la stessa classe dirigente.

È quanto dichiara il Sindaco Nicola Belcastro esprimendo soddisfazione per il progetto di tutoraggio e supporto scolastico promosso dall'Amministrazione Comunale, partito ieri (lunedì 18 giugno) e che coinvolgerà fino a martedì 31 luglio circa 20 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni.

Comprendere e apprendere, anche attraverso il gioco, il lavoro di squadra e il valore della solidarietà. Stimolare tra i più piccoli un approccio di condivisione e di sostegno e supporto verso chi è in difficoltà.

Sono, questi, gli obiettivi dell'iniziativa ed esperienza di condivisione e socializzazione, realizzata per la prima volta dal Comune e coordinata dalla consigliera comunale Vittoria Cavallo e da Filippo Costantino, nell'ambito del Servizio Civile.

Un cartellone con impresse le impronte delle mani intrecciate e colorate, con su scritto il proprio nome.

È così che i ragazzi hanno raffigurato il motto uno per tutti, tutti per uno perché non resti indietro nessuno. Sarà proprio questo, infatti, il fil rouge delle attività ludico ricreative che si svolgeranno nella Sala Consiliare da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.

(Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying)