Muore all'età di 108 anni nonna Annita, la donna più longeva di Crotone. Ne dà notizia, con un comunicato, l'ufficio stampa del Comune di Crotone. "É stata testimone - ha detto il sindaco, Ugo Pugliese - della storia della nostra città, dei suoi passaggi epocali ma anche testimone dei valori della famiglia che è il fulcro della nostra comunità. La ricordiamo con molto affetto". In occasione del suo centesimo compleanno nonna Annita partecipò in Comune ad una cerimonia in suo onore. Lo ricorda il consigliere comunale Mario Megna. "Per chi ha fede - ha detto Megna - la vita è un semplice passaggio, ma quando è vissuta con amore verso gli altri, come ha fatto nonna Annita, lascia un segno indelebile nel cuore di tutti".

Dettagli Creato Lunedì, 18 Giugno 2018 14:20