Agevolazioni e sostegno alle famiglie in difficoltà, da domenica 1 luglio sarà possibile presentare domanda per beneficiare del bonus sociale idrico.

A darne notizia è il Sindaco Francesco Paletta precisando che si tratta di una iniziativa a livello nazionale dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Potranno fare richiesta dell'agevolazione tutti i nuclei familiari con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (Isee) inferiore a 8.107,50 euro. Il limite sale a 20 mila euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico.

La richiesta va presentata all'ufficio Servizi Sociali congiuntamente alla domanda per il bonus elettrico e/o gas e, se dovesse essere accettata, permetterà di usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 metri cubi annui, equivalenti a 50 litri d'acqua al giorno, cioè il quantitativo minimo stabilito per legge per il soddisfacimento dei bisogni personali, per ciascun componente del nucleo familiare.