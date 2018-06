Crotone, sequestrato edificio abusivo in costruzione

Un fabbricato abusivo in corso di edificazione in un'area rurale è stato sequestrato nei giorni scorsi dai carabinieri forestali a Roccabernarda nella località Lenze. Il presunto committente ed esecutore dei lavori è stato deferito all'Autorità giudiziaria che ha già convalidato il sequestro. Il manufatto, in corso di edificazione, è stato notato dai militari della stazione Carabinieri forestale Santa Severina durante l'attività di controllo del territorio in un contesto agricolo. Era in corso di edificazione mediante scatolari in acciaio e blocchetti di calcestruzzo. Al momento del sopralluogo erano stati realizzati in parte i muri perimetrali. Gli accertamenti avviati presso gli uffici comunali hanno evidenziato che l'opera era priva di atti legittimanti l'edificazione.

Dettagli Creato Venerdì, 15 Giugno 2018 15:40