Migranti: 20 sbarcati da yacht sulle coste crotonesi

Venti migranti sono sbarcati oggi in località "Le Castella" di Isola di Capo Rizzuto, da uno yacht di circa 20 metri denominato "Blue Horizon - Maiora". I migranti sono stati rintracciati per le vie cittadine da personale dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio immigrazione, della Squadra mobile della Questura di Crotone e dai militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Successivamente sono stati soccorsi da personale del 118 e della Misericordia. I migranti, tutti in discrete condizioni di salute, sono stati quindi trasportati nell'hub regionale Cara di S.Anna di Isola di Capo Rizzuto. Del gruppo fanno parte 17 iracheni, di cui 8 uomini, 2 donne e 7 minori accompagnati, un siriano e due iraniani, tra cui un minore non accompagnato.

Dettagli Creato Mercoledì, 13 Giugno 2018 19:01