In collaborazione con la Casa Editrice Voland , la fondazione odyssea e la disponibilità delle Le Stanze, sarà ospite a #Crotone, un autore internazionale, lo spagnolo Javier Argüello con il suo romanzo "A proposito di Majorana", pubblicato dalla casa editrice Voland e tradotto da #tTzianaCamerani e #FrancescoFerrucci. Per occasione autore sarà introdotto e tradotto da Eleonora Stellatelli

Nel marzo 1938 il fisico Ettore Majorana sparisce in circostanze misteriose durante una traversata in traghetto da Palermo a Napoli. Quasi ottant'anni dopo l'argentino Ernesto Aguiar, annoiato redattore di necrologi alla vigilia delle nozze, viene inviato nel capoluogo campano per realizzare un servizio sullo strano caso del celebre scienziato. Il viaggio verso l'Italia a bordo di una barca a vela in compagnia di un vecchio compagno di scuola prende però subito una piega inattesa... Un romanzo in cui i principi della fisica quantistica si mescolano a un'indagine poliziesca, e l'enigma mai risolto della scomparsa di Ettore Majorana diventa il pretesto per indagare la natura aleatoria della realtà e il desiderio che accomuna tutti di riscrivere il proprio destino.