Crotone, rapina ipovedente di 84 anni: arrestato

Avrebbe visto un anziano uscire dall'ufficio postale, dove aveva ritirato 350 euro, e lo avrebbe seguito nelle stradine del centro storico per rapinarlo.

Il personale della Squadra mobile di Crotone ha arrestato, in esecuzione di un'ordinanza del Gip, Luigi Gostinello, di 41 anni, già noto alle forze dell'ordine, per rapina aggravata ai danni di un'84enne ipovedente.

Giunto in un posto isolato, Gostinello avrebbe fermato l'anziano con la scusa di una sigaretta per poi aggredirlo, infilandogli le mani nelle tasche della giacca e strappandogli l'intera somma prelevata, facendolo cadere al suolo nella colluttazione. Le indagini della Squadra mobile, condotte anche con l'ausilio di specifici accertamenti tecnici, hanno portato ad individuare in Gostinello l'autore della rapina. Nella sua abitazione sono stati trovati anche gli stessi indumenti utilizzati al momento del reato.