Al via la stagione crocieristica a Crotone

Con l'arrivo dei primi novecento ospiti, giunti in porto con la nave "Viking Sky", si è ufficialmente aperta a Crotone la stagione crocieristica, che andrà avanti fino a dicembre. Ad accogliere in porto gli ospiti provenienti dagli Stati Uniti e per presentare i 12 arrivi che si succederanno fino alla fine dell'anno, c'era l'assessore comunale al Turismo, Giuseppe Frisenda, insieme a Gregorio Mungari, della società "Alfa 21", che cura la logistica degli arrivi.

É previsto, complessivamente, da qui a fine anno, l'arrivo di oltre 6.400 crocieristi dagli Stati Uniti e dal nord Europa attraverso varie compagnie.

"Stiamo dando concretezza - ha detto l'assessore Frisenda - ad un segmento importante del turismo. Stiamo crescendo progressivamente anche grazie al lavoro preparatorio che abbiamo fatto partecipando ad importanti fiere internazionali di settore dove abbiamo potuto stringere rapporti con i principali manager di compagnie mondiali, che hanno manifestato interesse per Crotone". (Ansa)