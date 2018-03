Associazione Italiana dei Cavalieri consegna nomina a Commissario Magistrale dei Guardiani di Pace Deputato al Parlamento CIK dei Cavalieri Crociati Assisi-Malta-Terra Santa-Serra San Bruno al Cav. Vincenzo Costa di Crotone

Presso il Cenacolo Francescano in Assisi (Santa Maria degli Angeli (PG) si è tenuta la cerimonia Magistrale di Nomina dei Cavalieri di Pace

della Confederazione Internazionale Cavalieri Crociati Assisi - Malta-Terra Santa - Serra San Bruno-presenti il Gran priore Prof. S. Cegna, Cavalieri di tutta Italia, oltre al Costa una delegazione del Crotonese e della Calabria tra cui il Responsabile Cav. Chidichimo A.

Dopo la cerimonia di nomina svolta presso la Chiesa del Cenacolo Francescano, Dame, Cavalieri e Scudieri si sono recati presso la sala convegni annessa con l'obiettivo di ricordare alle Associazioni Contemporanee, che operano per sostenere l'interesse per le tradizioni cavalleresche e scopo primario, di rivolgere attenzione al dialogo interculturale ed interreligioso per una cultura di Pace.