Oltre 7 mila persone hanno assistito, allo stadio Ezio Scida, alla partita della solidarietà tra le formazioni miste del Crotone e del mondo della giustizia. La partita è stata organizzata dall'Fc Crotone su richiesta dell'associazione "E' solidarietà'" per raccogliere fondi per la sistemazione del campo di gioco della parrocchia di San Domenico a Crotone che, a causa della caduta di un muro di sostegno, è inutilizzabile da alcuni anni.

Allo stadio Ezio Scida, così, davanti a migliaia di studenti della scuole della provincia, si sono confrontati a ranghi misti i calciatori del Crotone da una parte e i rappresentanti di magistratura e forze dell'ordine dall'altra. Tra questi ultimi anche il maggiore dei carabinieri Claudio Martino, il sostituto procuratore Alessandro Riello, i giudici Stefano Buttà e Davide Rizzuti, il capitano della Guardia di Finanza, Michele Filomena. In campo i calciatori del Crotone guidati da Alex Cordaz che ha dato spettacolo con alcune progressioni dalla porta. Sono state giocate tre partite da 15 minuti ciascuna. Il pubblico si è esaltato con le reti di Simy e Ricci (pallonetto da centrocampo su Cordaz uscito troppo fuori area). "Ringrazio l'associazione 'E' Solidarietà' - ha detto il presidente del Crotone, Gianni Vrenna - che ha promosso questa giornata di festa con uno scopo di beneficenza. Siamo riusciti a portare allo stadio più di 7 mila ragazzi per realizzare questo campo e permettere ai ragazzi della parrocchia di avere un luogo dove fare attività sportiva. Ringrazio chi ha partecipato giocando. Il Crotone non è solo calcio, ma è una società che vuole dare un amano al territorio". Il presidente di E' Solidarietà, il giudice in pensione Raffaele Lucente, ha esaltato la presenza dei tanti studenti: "Siamo rimasti sorpresi - ha detto il presidente dell'associazione E' Solidarietà, Raffaele Lucente - dalla grande partecipazione delle scuole che hanno risposto in maniere entusiasta. E' stata una giornata di spettacolo nello spettacolo con i calciatori del Crotone che hanno giocato con la gioia di chi è consapevole di fare una buona azione. Ringrazio il presidente Vrenna ed i calciatori per averci fatto divertire facendo solidarietà" In teleconferenza è intervenuto anche mister Zenga. "Sono iniziative - ha detto - che vanno sempre sostenute con grande passione e attenzione. Oggi c'è stata una grande partecipazione da parte di tutte le scuole che hanno portato tanto entusiasmo, positività, sorrisi, è bello vedere così tanta solidarietà".

"La nostra classifica non rispecchia i valori che abbiamo mostrato in campo". Così Walter Zenga,l'incontro. "Sono convinto che la classifica non sia quella giusta. Non è una cosa detta per dire: è la verità - aggiunge - per quel che abbiamo fatto vedere sul piano del gioco. Dobbiamo adeguarci, però, a questa situazione. Pensare positivo ed essere forti oggi perché le partite poi sono sempre complicate". Il Crotone è terz'ultimo in una zona salvezza ristretta in pochi punti e Zenga sottolinea, in particolare, quanto sia stato penalizzato dal gol regolare annullato dall'arbitro Tagliavento a Ceccherini contro il Cagliari. "Stanno pesando quei due punti - dice l'allenatore rossoblu' -. Se li avessimo, adesso staremmo qui a ragionare in modo diverso. Io penso, comunque, che esiste un Signore del calcio che annota tutto e ti dà indietro tutto. E penso che le persone positive, educate, quella che cercano la positività in tutte le cose, alla fine vengono premiate". Alla ripresa del campionato il Crotone è atteso da un tour de force decisivo. "Non dico che saranno dieci finali - afferma Zenga -. Dico però che la partita più importante è la prossima e la prepariamo con spirito ottimistico. Non abbiamo fatto una tabella di marcia perché non possiamo prevedere gli 'imprevisti'. Per cui è meglio pensare ad oggi per essere forti domani. Il calendario compresso che ci aspetta, con le prossime tre gare in sette giorni (due trasferte, con Fiorentina e il recupero col Torino, ed il Bologna in casa, ndr) non è un problema. Ci stiamo preparando ad affrontare queste partite con la massima attenzione e serietà. Faremo turn-over ed abbiamo questa settimana a disposizione per recuperare gli infortunati".