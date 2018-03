Fuga d’amore: rintracciati a Foggia due minorenni della provincia di Crotone

Un ragazzo di 16 e una ragazza di 17 anni, scappati di casa dal Crotonese, sono stati rintracciati su un pullman diretto a nord fermato da una pattuglia della Polizia Stradale di Foggia, sulla A14.

I parenti, residenti a nella provincia di Crotone, avevano denunciato l'allontanamento.

Gli agenti poco dopo la mezzanotte hanno fermato il mezzo che poteva corrispondere a quello ricercato e sono riusciti a trovarli a bordo tra i passeggeri. Si tratterebbe della classica 'fuitina' in cerca di un futuro condiviso. Poco dopo sono stati avvisati i genitori circa il ritrovamento dei propri figli e, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Bari, in attesa del loro arrivo, i giovani sono stati affidati a una struttura specializzata.