Crotone, furto in tensostruttura allestita per senzatetto

Un furto è stato scoperto oggi all'interno della tensostruttura che il Comune di Crotone, assieme con la Croce Rossa, Augustus e Prociv, ha allestito nei giorni scorsi per accogliere i senzatetto a rischio per l'emergenza freddo. I ladri, in particolare, si sono impossessati di quattro compressori utilizzati per gonfiare le tende e riscaldarle, messi a disposizione dalla Protezione civile regionale.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia municipale che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. "Sono disgustato. E' una delle azioni più basse - ha detto il sindaco Ugo Pugliese - che si possano compiere. Rubare a chi già non ha niente non ha nulla di umano. Un gesto ignobile che mi amareggia come uomo e come sindaco e offende tutta la comunità cittadina Questi farabutti - ha proseguito Pugliese - non ci fermeranno. Andiamo avanti insieme a tutti coloro che credono nella solidarietà e nella dignità della persona"