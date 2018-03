Crotone, Giancarlo Cerrelli chiude in piazza la campagna elettorale con Massimo Gandolfini

Venerdì 2 marzo, alle ore 19.00, in Piazza della Resistenza a Crotone, chiuderà la sua campagna elettorale Giancarlo Cerrelli, candidato per il Centrodestra alla Camera dei Deputati all'uninominale del collegio di Crotone.

Interverrà Massimo Gandolfini, portavoce del "Comitato Difendiamo i Nostri Figli" e promotore del "Family day".

Massimo Gandolfini ha basato le sue battaglie sui valori della vita, bene fondante ogni altro bene ed indisponibile all'arbitrio soggettivo, della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, con la conseguenza del riconoscimento senza indugi della responsabilità educativa dei genitori verso i figli. Proclamare questi valori, secondo Gandolfini, è diventato un obbligo ineludibile per ogni retta coscienza, ricordando che in questa ultima XVII legislatura si è allargata l'offerta di divorzio, si è legalizzato di fatto il matrimonio fra persone di pari sesso, si è aperta la strada all'eutanasia, e si sono gettate le basi per togliere la libertà di pensiero ed espressione (cosiddetta legge antiomofobia), oltre che introdurre l'educazione Gender nelle scuole, sponsorizzare la compravendita dei bimbi con fecondazione artificiale, utero in affitto e adozioni omogenitoriali.

Proprio per queste ragioni, Massimo Gandolfini ritiene sia necessario contaminare con i giusti valori e principi gli strumenti istituzionali che costruiscono i parlamenti, luogo dove si modellano le leggi.

Giancarlo Cerrelli, ha sostenuto al fianco del popolo del "Family day" le stesse battaglie di Gandolfini. Si ritroveranno insieme a Crotone per lanciare un segnale profondo a favore di quei valori non negoziabili che sono spesso disattesi da una certa politica. Tali valori non sono afferenti soltanto al mondo cattolico, ma sono fondati sulla legge morale naturale iscritta nel cuore di ogni uomo.