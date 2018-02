A Roma convegno sull’autismo organizzato dall’Anmic riabilitazione di Crotone

'L'autismo è una malattia cronica con esordio infantile che prevede un ampio spettro di manifestazioni cliniche, tant'è che oggi è più corretto dire 'disturbi dello spettro autistico'''. Lo ha detto il prof. Stefano Vicari, responsabile del dipartimento Neuroscienze e Neuroriabilitazione del Bambin Gesu', intervenendo al convegno svoltosi a Roma in Campidoglio sul tema ''La comunicazione e i comportamenti problema nell' autismo'' organizzato dall'Anmic Riabilitazione di Crotone, centro d'eccellenza nell' assistenza a pazienti affetti da autismo, e dal centro studi "Glocal" in collaborazione con il centro studi "Criticalia". "Le caratteristiche principali dell' autismo - ha aggiunto Vicari - sono tre. La difficoltà nella relazione: ai bambini autistici non interessa entrare in contatto con gli altri. Molti di loro non rispondono quando vengono chiamati e tendono a isolarsi. A volte si stabilisce qualche contatto, ma solo con i genitori. Poi ci sono le difficoltà nella comunicazione, che è quasi assente, e la prevalenza di interessi molto ristretti. Questi pazienti tendono ad essere ripetitivi, preferiscono sempre lo stesso giocattolo o corrono ripetutamente intorno al tavolo. Noi le chiamiamo 'stereotipie', cioè movimenti ripetitivi senza un fine chiaro. Una diagnosi certa si può fare solo dopo i due anni di età. I diversi aspetti della malattia si combinano in vari modi nelle persone assumendo gradi più o meno marcati. Alcuni possono essere sorprendentemente brillanti su un argomento marginale, mentre il lato di empatia, di intelligenza sociale, risulta molto ridotto. Nel grande panorama dell'autismo si può spaziare dall'ingegnere perfettamente integrato ma un po' scontroso e chiuso in se stesso, al soggetto con ritardo mentale''. Vicari ha ribadito piu' volte che "non c'e' alcuna relazione tra vaccino e autismo". "Sebbene le conoscenze sull'Autismo siano in continua evoluzione e ad oggi questa condizione clinica non rappresenti più un completo disorientamento - ha detto Vincenzo Squillacioti di Anmic Riablitazione di Crotone - restano ancora delle importanti sfide da affrontare per genitori, insegnanti, operatori sanitari e sociali. Migliorare la comunicazione, area caratteristicamente compromessa in tale disturbo, risulta essere una di queste, così come la gestione dei cosiddetti 'comportamenti problema' che spesso, tra l'altro, affondano le proprie radici nel deficit comunicativo". Secondo Corrado Sessa, presidente dell'associazione di genitori di ragazzi autistici 'L'Emozione non ha voce' Onlus, "l'autismo e' una sfida da vincere, ma non nel senso di guarire. I nostri sono ragazzi speciali e come genitori dobbiamo attrezzarci. Abbiamo soggetti autistici sia gravi, che a basso funzionamento e ad alto funzionamento. Per questo motivo siamo convinti che gli approcci terapeutici non possono essere gli stessi. Devono essere tanti e devono saper entrare in relazione con loro. A volte dovrebbe migliorare, invece, l'approccio da parte dei medici. Dovrebbero sorriderci di piu' e dirci che nostro figlio ce la fara' a vivere, non a guarire. Non siamo soli, la scienza medica va avanti''.

