Strongoli (Kr), demolito capannone abusivo

Un capannone abusivo, sequestrato nello scorso mese di gennaio dai Carabinieri Forestale, è stato demolito a Strongoli (Kr) dall'autore dell'abuso. Il manufatto, che era stato edificato in un'area rurale in località Manca della Casa, era oggetto di un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Strongoli. L'iniziativa adottata dal proprietario del capannone che non ha atteso l'esecuzione da parte dell'amministrazione comunale, si inserisce tra gli effetti della convenzione dalla Procura della Repubblica di Crotone e i comuni mirata alla demolizione delle costruzioni realizzate abusivamente sul territorio. La demolizione di un altro fabbricato era stata eseguita, appena ad inizio febbraio, a Le Castella di Isola Capo Rizzuto, sempre per effetto della medesima convenzione.

Dettagli Creato Lunedì, 26 Febbraio 2018 13:11