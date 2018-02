"Vi presentiamo una cliente davvero speciale! La signora Lucia, di Cirò Marina (Crotone), che ogni mese ritira personalmente la pensione nell'ufficio postale, oggi compie 100 anni! Auguri da tutti noi di Poste Italiane!"

E' questo il messaggio augurale, pubblicato sulla pagina facebook di Poste italiane, che in poco meno di 24 ore ha trasformato la signora Lucia in un personaggio social: oltre 10.000 like, circa 1.250 commenti e 1.300 condivisioni.Ancora tanti auguri!https://it-it.facebook.com/PosteItaliane/